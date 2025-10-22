Μπορεί η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο να ήταν αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, όμως με διαφορά λίγων ωρών είχε στοχοποιηθεί και δεύτερο μουσείο στη Γαλλία: το Denis Diderot, στην πόλη Λανγκρ.

Συγκεκριμένα, στις 20 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν πως  ληστές έχουν αφαιρέσει σχεδόν 2.000 νομίσματα, εκ των οποίων 1.633 ασημένια και 319 χρυσά, της περιόδου 1790–1840, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί κατά την αναστήλωση του κτηρίου του μουσείου το 2011.

Η δημοτική αρχή της Λανγκρ καταδίκασε τη ληστεία, χαρακτηρίζοντάς την «πλήγμα στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά» και «πράξη βανδαλισμού απέναντι στην ιστορία και την τέχνη».

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη
