Οι λιθουανικές αρχές ανέστειλαν την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας, με τις πτήσεις να εκτρέπονται σε γειτονικές χώρες, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

🚨BREAKING: Unidentified Aerial Objects Near Vilnius Čiurlionis Airport and along the Lithuania–Belarus border within the last hour. Vilnius Airport & national authorities have not yet posted an official ops notice. Treat as UNCONFIRMED. If you have time-stamped airport ops logs,… pic.twitter.com/Ix8Nhc8aD8 — Skywatch Signal (@UAPWatchers) October 4, 2025

Ποικίλα περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες με θεάσεις και διεισδύσεις drones σε εναέριους χώρους ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ άλλων σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου, προκάλεσαν χάος σε αερομεταφορές.

#Latest | NOTAM closes Vilnius Airport until 2:30 AM on Oct 4, 2025, over balloons from Belarus. 8+ flights diverted—follow live updates and tips!#VilniusAirport #NOTAM #IMUDNews Read More 👇https://t.co/rL8PBJIX6O — IMUD Connections (@IMUDConnections) October 4, 2025

«Προσοχή: Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους είναι κλειστός», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2:30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν για ενημερώσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου και μέσω ανακοινώσεων των αεροπορικών εταιρειών, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

BREAKING: Several flights to Vilnius Airport diverted due to “a balloon” drifting in the airspace over the airport pic.twitter.com/EYIs4Zbgaj — OSINT report🚨 (@Tourosenta14746) October 4, 2025

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η απόφαση ελήφθη λόγω μιας πιθανής σειράς αερόστατων που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού, πτήσεις επηρεάζονται», τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι περισσότερες εισερχόμενες πτήσεις ανακατευθύνθηκαν στις γειτονικές χώρες Λετονία και Πολωνία, ενώ οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας ακυρώθηκαν, δήλωσε ο φορέας εκμετάλλευσης. Μία πτήση που έφτανε από την Κοπεγχάγη επέστεψε στη Δανία.

Η Λιθουανία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι κήρυξε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων μήκους 90 χιλιομέτρων παράλληλα με τα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία, σε απάντηση σε drones που εισέρχονταν από εκεί, λέγοντας ότι αυτό επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις της να αντιδράσουν σε παραβιάσεις.

Η Λιθουανία, ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής, μοιράζεται σύνορα μήκους 679 χιλιομέτρων με τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας. Η πρωτεύουσα Βίλνιους βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

