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Στην άσκηση ποινικών διώξεων για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία προχώρησε η Γενική Εισαγγελία της Λιθουανίας σε βάρος δύο υπόπτων.

Η δικογραφία αφορά την απόπειρα εμπρησμού που εκδηλώθηκε στις 18 Οκτωβρίου σε επίγειο σταθμό του δορυφορικού δικτύου Starlink, κινητοποιώντας άμεσα τους μηχανισμούς ασφαλείας της χώρας.

Οι υποψίες δολιοφθοράς και η στάση της Μόσχας

Το Βίλνιους είχε ήδη καταστήσει σαφές ότι αξιολογεί το συμβάν ως πράξη δολιοφθοράς με ενδεχόμενη ρωσική εμπλοκή.

Σύμφωνα με τις λιθουανικές εκτιμήσεις, η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο την αποδυνάμωση των τηλεπικοινωνιακών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει απορρίψει κατηγορηματικά στο παρελθόν ανάλογες κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Το προφίλ των υπόπτων και η διεθνής διάσταση

Οι δύο ύποπτοι διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία, όπου είχαν συλληφθεί προηγουμένως κατόπιν αιτήματος των διωκτικών αρχών της Βουλγαρίας.

Εκεί ερευνώνται για εμπλοκή σε ξεχωριστή εμπρηστική επίθεση εναντίον υποδομών του Starlink.

Όπως διευκρινίζεται στην επίσημη εισαγγελική ανακοίνωση, ο ένας κατηγορούμενος φέρει τουρκική και γερμανική υπηκοότητα, ενώ ο δεύτερος κατέχει σερβική και γερμανική.