Οι Εισαγγελικές Αρχές της Λιθουανίας ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, έρευνα για ενδεχόμενη διακίνηση ανθρώπων, αφού μεταξύ των αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον Τζέφρι Έπστιν, υπάρχουν αναφορές και σε εξέχοντες Λιθουανούς.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έκανε λόγο για «αντικειμενική και εξονυχιστική έρευνα», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τυχόν υπόπτους ή συγκεκριμένα αδικήματα.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα είχε ζητήσει να ερευνηθεί η υπόθεση από τις Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου.

Σύμφωνα με λιθουανικά μέσα ενημέρωσης, στα έγγραφα περιλαμβάνονται τα ονόματα πολλών μοντέλων από τη Λιθουανία, αλλά και άλλων επιφανών ανθρώπων των τεχνών.

Πολλοί καλλιτέχνες ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν ένα φεστιβάλ, το «Μεσοκαλόκαιρο του Βίλνιους», επειδή ο χρηματοδότης του, ο Βάλντας Πετρέικις, κατονομάζεται σε κάποια έγγραφα και φέρεται να έλαβε χρήματα από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Από την πλευρά του Πετρέικις δήλωσε ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του Έπστιν την εποχή της γνωριμίας τους και αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε το επιλήψιμο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προώθηση καλλιτεχνικών γεγονότων, λόγω της δημόσιας κατακραυγής.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ