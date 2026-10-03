Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία, έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους έπειτα από αναφορά για ύποπτο drone.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι. «Δεν χρειάζεται ακόμη να αναζητήσετε καταφύγιο, μέχρι να εκδοθεί νεότερη, κόκκινη προειδοποίηση συναγερμού», αναφέρουν.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (NKVC), έχουν απογειωθεί εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη. Ο ελεγχόμενος εναέριος χώρος γύρω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει προσωρινά λόγω δραστηριότητας άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων.

«Το αντικείμενο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως. Μαχητικά αεροσκάφη έχουν απογειωθεί και εκτελούν έλεγχο. Λαμβάνουμε αναφορές από κατοίκους ότι παρατηρούν ένα πιθανό αντικείμενο ήδη εκτός της περιοχής του Βίλνιους, το οποίο κινείται προς τη Γιονάβα (Jonava). Αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, καθώς πρόκειται για αναφορές κατοίκων», δήλωσε ο διευθυντής του NKVC, Βιλμάντας Βιτκάουσκας, στο ραδιόφωνο LRT.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι πιθανό να εκδοθεί συναγερμός και στην περιοχή του Κάουνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ταχύτητα του αντικειμένου είναι σχετικά χαμηλή, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται απλώς για ένα σμήνος πουλιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το NKVC, οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να είναι drone.