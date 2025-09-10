Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (10/09) στα προάστια της Βίλνιους, της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, μετά από πυρκαγιά σε σιδηροδρομικά βαγόνια, που μετέφεραν υγροποιημένο αέριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής, ειδοποιήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, εξαιτίας των πυκνών στηλών καπνού που κάλυπταν την πόλη.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι ένα άτομο έχει τραυματιστεί και έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν, ότι η πυρκαγιά πιθανόν να οφείλεται σε παραβίαση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εργασιών, αν και οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές αιτίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, τα βαγόνια ανήκουν στην πολωνική εταιρεία Orlen και μετέφεραν υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο από το διυλιστήριο της Orlen στη Λιθουανία προς τον τερματικό σταθμό Baltoji Vokė στο Βίλνιους.

Η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη.

Η εταιρεία Orlen δήλωσε ότι ο τερματικός σταθμός δεν ανήκει στη λιθουανική μονάδα της, και η μεταφορά πραγματοποιήθηκε από έναν εξωτερικό ανάδοχο, ενώ κατέστησε σαφές ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να διαλευκάνει τα αίτια της τραγωδίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για δολιοφθορά ή σκόπιμες ενέργειες.