Οι αρχές της Λιθουανίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής (17/5) ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), κατά τα φαινόμενα ουκρανικό, συνετρίβη στο έδαφός τους, χωρίς να εκραγεί, κοντά στην πόλη Ουτένα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται πολύ πιθανόν για ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βιλμάντας Βιτκάουσκας, διευθυντής του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ρωσικά ή ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν συντριβεί στα εδάφη των τριών χωρών της Βαλτικής, της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας –όλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες– μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Τον Μάρτιο, ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια επιχείρησης επίθεσης εναντίον της Ρωσίας συνετρίβη σε μια λίμνη της περιοχής Βαρένα της Λιθουανίας, όπου οι κάτοικοι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

Πριν από δέκα ημέρες, στις 7 Μαΐου, δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διέσχισαν τα ρωσικά σύνορα και συνετρίβησαν στη γειτονική Λετονία, πιθανόν μετά τις παρεμβολές ρωσικού συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την παραίτηση του Λετονού υπουργού Άμυνας, ο οποίος θεωρήθηκε υπεύθυνος ότι δεν ήταν σε θέση να το αποτρέψει, και επιτάχυνε την κατάρρευση της κυβέρνησης την περασμένη Πέμπτη.

Η Ουκρανία στοχεύει ρωσικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο της Φινλανδίας, και κυρίως λιμάνια και διυλιστήρια, αλλά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη ή να εκτραπούν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα και να συντριβούν στο έδαφος των χωρών αυτών, που είναι σύμμαχοι του Κιέβου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ