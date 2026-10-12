«Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πρέπει να ζητήσουν από τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βομβαρδίζει περισσότερα κέντρα δεδομένων στη Ρωσία», δήλωσε ο Λιθουανός Πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

«Θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Ζελένσκι να πλήττει περισσότερα κέντρα δεδομένων στη Ρωσία, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει», είπε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι θα μπορούσαν να κάνουν η Λιθουανία, η Πολωνία και άλλοι σύμμαχοι για να προστατεύσουν τις εκλογές από υβριδικές επιθέσεις.

Πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να κάνουν «τεράστιες» επενδύσεις για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκαν τρεις επιθέσεις εναντίον κέντρων δεδομένων της ρωσικής εταιρείας τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης Yandex (φωτό).

Η Yandex, γνωστή και ως “ρωσική Google”, αποτελεί την κορυφαία μηχανή αναζήτησης για τη ρωσική γλώσσα και χρησιμοποιείται ευρέως στη Ρωσία για υπηρεσίες όπως τα ταξί και οι διανομές. Κατέχει επίσης κυρίαρχη θέση σε ολόκληρο τον ρωσόφωνο κόσμο.

Αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να σηματοδοτούν την έναρξη μιας εκστρατείας αντιποίνων από την Ουκρανία με στόχο τις υποδομές του διαδικτύου της Ρωσίας, λίγες εβδομάδες αφότου η Μόσχα άρχισε να επιτίθεται σε κέντρα δεδομένων στην Ουκρανία.

Αν και αυτό δεν έχει ακόμη επαληθευτεί από ειδικούς, ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις στα κέντρα δεδομένων έχουν μειώσει τη δραστηριότητα των bots.

«Όταν αρχίσαμε να αντιδρούμε στην επιχείρηση της Ρωσίας εναντίον των κέντρων δεδομένων μας, ξαφνικά έγινε λίγο πιο εύκολο να αναπνεύσουμε σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας στο Φόρουμ.

«Υπήρχε λιγότερο μίσος, λιγότερη διχόνοια και λιγότερες προβοκάτσιες. Επειδή υπήρχαν λιγότερα bots», πρόσθεσε.

Ο Σινκεβίτσιους εξέφρασε παρόμοια αισθήματα, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλά κανάλια ικανά να προσεγγίσουν τους πολίτες μας και να τους κάνουν πλύση εγκεφάλου». «Ορισμένες φορές, η Ρωσία προσπαθεί να αλλάξει τις αφηγήσεις από την πραγματική τους πραγματικότητα», τόνισε.