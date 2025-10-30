Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε για μία ακόμη φορά προσωρινά το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10, μετά την εμφάνιση μετεωρολογικών μπαλονιών στον εναέριο χώρο της περιοχής, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Όπως δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters, πρόκειται για το έκτο παρόμοιο περιστατικό μέσα στον Οκτώβριο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία και ενόχληση στις λιθουανικές αρχές αεροπλοΐας.

«Η απόφαση για τον περιορισμό του εναέριου χώρου ελήφθη προληπτικά, εξαιτίας ενός ή περισσότερων μπαλονιών που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο», αναφέρουν οι υπεύθυνοι του αερολιμένα σε ανάρτησή τους.

Η κυβέρνηση της Λιθουανίας υποστηρίζει ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, ενώ δεν κρύβει την ενόχλησή της προς τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, τον οποίο κατηγορεί ότι επιτρέπει –αν όχι ενθαρρύνει– τη συνέχιση αυτής της πρακτικής.

Η λειτουργία του αεροδρομίου της πρωτεύουσας ανεστάλη σήμερα μέχρι τις 23:10 (ώρα Ελλάδας), ενώ η Λιθουανία έχει ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο των συνοριακών διελεύσεων με τη Λευκορωσία για τους περισσότερους ταξιδιώτες έως τα τέλη Νοεμβρίου. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο κατάρριψης των μπαλονιών στο μέλλον.

Απαντώντας, ο Λουκασένκο χαρακτήρισε την απόφαση «παράλογη απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, μιλώντας για μια «νέα εποχή διαχωρισμού με φράχτες και συρματοπλέγματα».