Βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν χθες Σάββατο 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε δύο κοινότητες στον νότιο Λίβανο· πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου, που επέτρεψαν να αποκλιμακωθούν σε κάποιο βαθμό οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και το κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός αρχικά ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι στοχοποίησε «τρομοκρατική υποδομή» της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για «ενέργεια» εναντίον ανδρών του στον νότιο Λίβανο· κατόπιν ανέφερε ότι «εξάλειψε» μέλος του κινήματος πλήττοντας «γενικό αρχηγείο» στο χωρό Ανσάρ.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε σε επτά νεκρούς σε αυτό το πλήγμα, συμπεριλαμβανομένων «τριών παιδιών και δύο γυναικών».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ενημερώθηκε a posteriori ότι «η οικογένεια» του «τρομοκράτη Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν» βρισκόταν «μαζί του», διαβεβαιώνοντας πως «δεν ήταν στόχος» και διατεινόμενος πως «χρησιμοποίησε την οικογένειά του σαν ανθρώπινη ασπίδα».

Αργότερα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων «παιδιού και 11 γυναικών», στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι, που όπως και το χωριό Ανσάρ βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε το ότι ξεκληρίστηκε «ολόκληρη οικογένεια», γεγονός στο οποίο είδε «ξεκάθαρο μήνυμα» του Ισραήλ για το μέλλον των διαπραγματεύσεων τις οποίες διεξάγει η κυβέρνησή του με αυτή του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Απρίλιο και ο όγδοος κύκλος τους προβλέπεται να διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί θα όφειλαν να οδηγήσουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη ώθηση, να τις «κάνουν πιο σοβαρές» και όχι «να έχουν το αντίστροφο αποτέλεσμα», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντορόν Σπίλμαν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Όπως και ο ισραηλινός στρατός, το γραφείο του Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

The Prime Minister’s Office:

This morning Hezbollah violated the ceasefire in Lebanon by attacking our soldiers in the security zone, which protects Israeli communities just across the border. The Hezbollah attack seriously injured three of our soldiers. The IDF responded by… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 15, 2026

Στην άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα, ότι θα δοθεί η «προσήκουσα απάντηση» και κάλεσε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση του προέδρου Αούν να τερματίσει τις «ταπεινωτικές» διαπραγματεύσεις με αυτήν του πρωθυπουργού Νετανιάχου.