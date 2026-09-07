Ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί (7/9) σε πόλη του νότιου Λιβάνου στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, μετέδωσε το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τους βομβαρδισμούς του νότιου Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο με στόχο να σταματήσουν οι μάχες ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και την ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, από ισραηλινά πλήγματα.

Λίγο μετά τα μεσάνυκτα, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Κφαρ Ρουμάν στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους πέντε, μετέδωσε το λιβανικό National News Agency.

11 people were killed and five wounded in overnight Israeli airstrikes in Kfar Raman, in southern Lebanon, according to Lebanon’s National News Agency, The strikes hit a three-story residential building and a civilian vehicle. The building was destroyed, killing nine people,… pic.twitter.com/oPBAU2uodS — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

Χωριστό πλήγμα από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε πολιτικό όχημα στην πόλη στοίχισε τη ζωή σε δύο μέλη ιατρικού προσωπικού που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόσθεσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Israel massacres civilians, including infant, in their sleep amid ongoing attacks on south Lebanon

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Overnight, an Israeli airstrike massacred people in their sleep in southern Lebanon’s Kfar Rumman, Nabatieh district. An Israeli strike leveled a three-story residential… pic.twitter.com/NfLgns9lRo — The Cradle (@TheCradleMedia) September 7, 2026

Τα πλήγματα στην πόλη πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό μέσω του Ίντερνετ για εκκένωσή της. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήσεις του Ρόιτερς για τα πλήγματα – μεταξύ άλλων αν γνώριζαν για την παρουσία ιατρικού προσωπικού και παιδιών στις τοποθεσίες των πληγμάτων και γιατί δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για εκκένωση της περιοχής.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε χωριστή προειδοποίηση εκκένωσης λίγο μετά τις 2:00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περιοχές γύρω από ένα κτίριο σε άλλη πόλη του νοτίου Λιβάνου, όπου δήλωσε πως θα πλήξει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους αφότου η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου – δύο ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν- προκαλώντας μια ισραηλινή αεροπορική και χερσαία επίθεση.

Η βία μειώθηκε δραματικά με την κατάπαυση του πυρός, όμως ισραηλινά στρατεύματα, που ελέγχουν εκτάσεις του νότιου Λιβάνου, συνεχίζουν να ισοπεδώνουν χωριά στη ζώνη ασφαλείας που έχουν μονομερώς δημιουργήσει. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν πλήγματα τόσο μέσα στη ζώνη όσο και βόρεια αυτής, συνήθως χωρίς προειδοποιήσεις για εκκένωση των περιοχών που πλήττουν.