Τον θάνατο 16 ανθρώπων προκάλεσαν οι ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπάτιε στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

Η ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας αναφέρει ότι οι ομάδες της υπηρεσίας που είχαν κινητοποιηθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Ναμπάτιε, λόγω των επιθέσεων στην ζώνη, μετέφεραν 16 νεκρούς και 12 τραυματίες προς τα νοσοκομεία.