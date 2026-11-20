Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι προχώρησε σε βομβαρδισμό αυτής που παρουσίασε ως εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης πυραύλων του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, στην Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή που εξαπολύθηκε αυτή την εβδομάδα εναντίον της συγκεκριμένης περιοχής από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες κατά κανόνα πλήττουν το νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι «τρομοκράτες της Χεζμπολάχ μετέβησαν πρόσφατα στην εγκατάσταση και βομβάρδισαν τις εισόδους της για να αποτρέψουν την αποκατάστασή της», ανέφεραν μέσω Telegram.

Το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, μετέδωσε από την πλευρά του ότι «εχθρικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πέντε αεροπορικές επιδρομές» στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τη Δευτέρα, ο στρατός του Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορικό βομβαρδισμό σε ορεινή περιοχή του ανατολικού Λιβάνου, διατεινόμενος ότι στοχοποίησε φορτίο όπλων προοριζόμενο για τη Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «δεν θα επιτρέψουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει τις δυνατότητές της και να βλάψει Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες τους», ανέφεραν στο χθεσινό ανακοινωθέν τους.

Το κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη βγήκε αποδυναμωμένο από δύο πολέμους με το Ισραήλ από το 2023. Η ανατροπή τον Δεκέμβριο του 2024 του Σύρου πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, συμμάχου της, της στέρησε εξάλλου οδούς ανεφοδιασμού από το Ιράν μέσω Ιράκ.

Υπό πίεση της Δύσης, οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά το κίνημα αρνείται να καταθέσει τα όπλα και βουλευτές του λένε πως ανοικοδομείται ο στρατιωτικός του βραχίονας.

Επικριτές της σιιτικής παράταξης την κατηγορούν πως έσυρε τον Λίβανο τον Μάρτιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όταν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Ο στρατός του Ισραήλ αντέδρασε εξαπολύοντας καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη λιβανική επικράτεια και χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα της. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, σύμφωνα με τις Αρχές στη Βηρυτό.

Η βία έχει αποκλιμακωθεί από τα τέλη του Ιουνίου, αλλά ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει βομβαρδισμούς και προχωρά σε συστηματικές επιχειρήσεις καταστροφών στις περιοχές που κατέχει στον νότο.

Καθώς η εντολή της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) εκπνέει στα τέλη της χρονιάς, εκφράζονται ανησυχίες για νέα κλιμάκωση.

Η ισραηλινή εφημερίδα Μααρίβ ανέφερε πρόσφατα ότι σε περίπτωση νέου πολέμου, ο στρατός σχεδιάζει να καταλάβει πόλεις-κλειδιά στον νότο και εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αποκλεισμού των λιμανιών του Λιβάνου.