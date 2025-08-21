Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις που έχουν παρουσία στους προσφυγικούς καταυλισμούς στον Λίβανο θα αρχίσουν σήμερα (21/8) να παραδίδουν τα όπλα τους στις αρχές, ανακοίνωσε λιβανοπαλαιστινιακή επιτροπή.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας παράδοσης των όπλων στο εσωτερικό των παλαιστινιακών καταυλισμών», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής του λιβανοπαλαιστινιακού διαλόγου Ραμέζ Νταμάσκιε, σε ανακοίνωση.

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στον καταυλισμό του Μπουρτζ αλ Μπαράτζνε στη Βηρυτό, όπου μια πρώτη παρτίδα όπλων θα παραδοθεί και θα τεθεί υπό τη φύλαξη του στρατού του Λιβάνου, πρόσθεσε.