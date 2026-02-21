Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιταλική ακτιβιστική ομάδα giovanipalestinesi.it, η οποία απαρτίζεται από νέους ανθρώπους που εκφράζουν την υποστήριξή και την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό, και παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τριάντα έχουν τραυματιστεί, εξαιτίας ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στην περιοχή Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο. Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τρία κτίρια κατοικιών σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες.Σύμφωνα με δηλώσεις του ισραηλινού στρατού, οι επιδρομές στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και διοικητικά κέντρα της παραστρατιωτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπεκάα, εντούτοις η οργάνωση δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις αναφορές.

Παράλληλα, άλλο ένα πλήγμα χτύπησε τον μεγαλύτερο παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό του Λιβάνου, τον Αΐν αλ-Χίλγουε στη νότια πόλη Σιντ, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση με drone. Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ισχυρίστηκε ότι στόχευσε μια βάση διοίκησης που όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς, ενώ εκπρόσωποι του καταυλισμού και παλαιστινιακές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση ως ακόμη μία επίθεση σε άμαχο πληθυσμό.

Τα συγκεκριμένα πλήγματα θεωρούνται παραβίαση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024 και καταδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, με επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις και εναέριες επιθέσεις. από την πλευρά του ισραηλινού στρατού.

Οι επιθέσεις σημειώνονται εν μέσω μιας γενικότερης περιφερειακής έντασης στη Μέση Ανατολή, με πιέσεις για περαιτέρω στρατιωτικές δράσεις και ανησυχίες για ενδεχόμενη επέκταση των συγκρούσεων.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ Ισραήλ και της σιιτικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις στη νοτιοανατολική μεθόριο Ισραήλ – Λιβάνου παραμένουν σε υψηλό επίπεδο έντασης και οι ανακωχές που είχαν συμφωνηθεί στην πράξη θυμίζουν ένα γυαλί, που σπάει σε δεκάδες κομμάτια.

Διεθνείς παρατηρητές και αναλυτές χαρακτηρίζουν την όλη κατάσταση ως ένα «εύθραυστο κενό ειρήνης», όπου η συμφωνία για ανακωχή δεν έχει οδηγήσει σε πραγματική παύση των εχθροπραξιών. Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τακτικές ισραηλινές επιθέσεις σε στόχους στο λιβανικό έδαφος, τις οποίες το Τελ Αβίβ δικαιολογεί ως «προληπτικές» ενέργειες για να αποτρέψει την ενίσχυση και επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, η ίδια η Χεζμπολάχ έχει κατηγορηθεί από το Ισραήλ για συνέχιση των στρατιωτικών της δραστηριοτήτων και για αναδιοργάνωση των ένοπλων δυνάμεών της στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρήσεις και δηλώσεις αξιωματούχων, η ανακωχή δεν έχει «μεταφραστεί» σε σταθερή ειρήνη: οι στρατιωτικές δράσεις και οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση των θυμάτων ανάμεσα σε άμαχο πληθυσμό και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές. Το λιβανέζικο κράτος και διεθνείς οργανισμοί έχουν επανειλημμένως καταγγείλει τις συνεχείς παραβιάσεις αυτής της κατάπαυσης του πυρός ως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί.

Η κρίση έχει πολλαπλά επίπεδα. Το Ισραήλ εφαρμόζει δόγμα προληπτικής αποτροπής για να διατηρήσει στρατιωτική υπεροχή στα βόρεια σύνορα και να αποφύγει γενικευμένη σύγκρουση, ενώ η Χεζμπολάχ, βασικός σύμμαχος του Ιράν, λειτουργεί ως στρατηγικός μοχλός πίεσης στον περιφερειακό ανταγωνισμό Ιράν–Ισραήλ. Στον Λίβανο, η παρατεταμένη οικονομική και πολιτική κρίση περιορίζει την κρατική ικανότητα ελέγχου, καθιστώντας τις στρατιωτικές ενέργειες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρωπιστική κατάσταση και τη σταθερότητα της περιοχής.

Διεθνείς παρατηρητές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ατυχήματος: ένα πλήγμα με υψηλά θύματα ή σε στρατηγικό στόχο μπορεί να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, χωρίς δυνατότητα ελέγχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα αλλά επιδιώκουν να αποτρέψουν κλιμάκωση, που θα εμπλέξει άμεσα το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ καλούν σε σεβασμό της εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας ανησυχία για τους αμάχους.

Στην ουσία, η εκεχειρία λειτουργεί περισσότερο ως προσωρινό «φρένο» παρά ως λύση. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή: μια εύθραυστη κατάσταση όπου κάθε «περιορισμένο» χτύπημα μπορεί να μετατραπεί σε σπίθα γενικευμένης σύρραξης, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τις τακτικές παραβιάσεις κρύβεται μια βαθιά στρατηγική αντιπαράθεση αποτροπής, επιρροής και γεωπολιτικής ισχύος.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την εσωτερική αποδυνάμωση του Λιβάνου. Το κράτος, βυθισμένο σε πολυετή οικονομική και θεσμική κρίση, διαθέτει περιορισμένη ικανότητα ελέγχου της κατάστασης στο νότο. Διεθνείς παρατηρητές προειδοποιούν ότι μια νέα γενικευμένη σύρραξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κατάρρευση, νέο κύμα εκτοπισμένων και περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου.

Πίσω από τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και της Χεζμπολάχ δεν βρίσκεται μόνο μια σειρά «τακτικών παραβιάσεων» της εκεχειρίας, αλλά μια βαθύτερη στρατηγική σύγκρουση με πολλαπλά επίπεδα.

Πρώτον, το Ισραήλ επιδιώκει να αποτρέψει τη στρατιωτική ανασυγκρότηση της Χεζμπολάχ μετά την κλιμάκωση του 2024. Η ισραηλινή στρατηγική βασίζεται στο δόγμα της προληπτικής αποτροπής: πλήγματα σε αποθήκες όπλων, κέντρα διοίκησης και διαύλους ανεφοδιασμού πριν αυτοί ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή ικανότητα της οργάνωσης. Για το Τελ Αβίβ, η διατήρηση στρατιωτικής υπεροχής στα βόρεια σύνορα θεωρείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Δεύτερον, η Χεζμπολάχ, ως βασικός σύμμαχος του Ιράν, αποτελεί κρίσιμο κρίκο στον λεγόμενο «άξονα αντίστασης» που εκτείνεται από την Τεχεράνη έως τη Μεσόγειο. Η παρουσία και η ενίσχυσή της στον Λίβανο λειτουργεί ως στρατηγική πίεση προς το Ισραήλ και ως μέσο περιφερειακής επιρροής της Τεχεράνης. Έτσι, κάθε πλήγμα δεν είναι μόνο διμερές, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

Τρίτον, το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον και στις δύο πλευρές παίζει ρόλο. Στο Ισραήλ, η ηγεσία δέχεται πιέσεις να διασφαλίσει την ασφάλεια των βόρειων περιοχών και να αποτρέψει μια νέα μεγάλης κλίμακας σύγκρουση. Στον Λίβανο, όπου το κράτος βρίσκεται σε παρατεταμένη οικονομική και πολιτική κρίση, η Χεζμπολάχ διατηρεί σημαντική επιρροή, γεγονός που περιπλέκει την κρατική δυνατότητα ελέγχου και αποκλιμάκωσης.

Η εκεχειρία δεν συνοδεύτηκε από μηχανισμό ουσιαστικής επιτήρησης και πολιτική συμφωνία για τα επίμαχα ζητήματα (οπλισμός, ζώνες ανάπτυξης, αποστρατιωτικοποίηση). Έτσι, λειτουργεί περισσότερο ως προσωρινή ανάπαυλα παρά ως βιώσιμη λύση.

Συνολικά, αυτό που «κρύβεται» πίσω από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις είναι μια σύγκρουση αποτροπής, επιρροής και ισορροπίας δυνάμεων, όπου η εκεχειρία αποτελεί εργαλείο διαχείρισης της έντασης και όχι οριστικό τέλος της αντιπαράθεσης.