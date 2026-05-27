Ο Λίβανος φλέγεται για μία ακόμη φορά καθώς η σύγκρουση στο νότιο τμήμα της χώρας εισέρχεται σε μία από τις πιο αιματηρές φάσεις των τελευταίων εβδομάδων, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν μαζικές αεροπορικές επιδρομές και να διευρύνουν παράλληλα τις χερσαίες επιχειρήσεις τους βαθύτερα στο λιβανικό έδαφος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των τελευταίων ωρών, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες.

Οι επιδρομές θεωρούνται από τις σφοδρότερες μετά την εύθραυστη κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στα μέσα Απριλίου, συμφωνία η οποία πλέον μοιάζει να καταρρέει υπό το βάρος των συνεχών στρατιωτικών επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές.

Πολύνεκρες επιθέσεις σε πόλεις και χωριά του νότου

Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφηκε στην περιοχή Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, όπου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών δύο παιδιά και τρεις γυναίκες. Άλλοι 16 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά και έξι γυναίκες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA και τις λιβανικές αρχές.

Νέα χτυπήματα καταγράφηκαν στην Καουθαρίγιατ αλ-Ρουζ, όπου σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, ενώ στη Χαμπούς τέσσερις ακόμη άνθρωποι – ανάμεσά τους δύο παιδιά – έχασαν τη ζωή τους.

Στη Μααράκεχ αναφέρθηκαν έξι νεκροί και έξι τραυματίες, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σελάα.

Παράλληλα, ισραηλινά πλήγματα καταγράφηκαν κοντά στο ιστορικό κάστρο Μποφόρ αλλά και στην περιοχή του φράγματος Καραούν, του μεγαλύτερου υδάτινου ταμιευτήρα του Λιβάνου.

Νεκρός διασώστης σε «διπλό χτύπημα»

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει στον Λίβανο ο θάνατος του διασώστη της Πολιτικής Άμυνας, Καμέλ Γιουσέφ Ζέιν. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας, ο Ζέιν βρισκόταν με την οικογένειά του κοντά στο φράγμα Καραούν όταν σημειώθηκε αρχική αεροπορική επιδρομή εναντίον μοτοσικλετιστή.

Ο διασώστης σταμάτησε για να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον τραυματία, όμως λίγα λεπτά αργότερα δεύτερη ισραηλινή επιδρομή έπληξε το ίδιο σημείο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το περιστατικό επαναφέρει τις καταγγελίες λιβανικών αρχών και διεθνών οργανώσεων περί «διπλών πληγμάτων», πρακτικής που θέτει σε κίνδυνο διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Το Ισραήλ επεκτείνει τη χερσαία επιχείρηση

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», δηλαδή τη ζώνη ασφαλείας που είχε δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένγιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «καταλαμβάνουν και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές» με στόχο όπως είπε, την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στα σύνορα από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, πάνω από 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν μέσα σε μία ημέρα σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, γεγονός που συνιστά μία από τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν νέες εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για περισσότερες από δώδεκα πόλεις και χωριά, προκαλώντας νέο κύμα εσωτερικού εκτοπισμού πληθυσμών.

Η Χεζμπολάχ απαντά με 32 επιθέσεις

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε ρουκέτες, πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εστιάζοντας κυρίως στην περιοχή Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, επλήγησαν άρματα μάχης Merkava, τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα επικοινωνιών και μία πλατφόρμα του αντιαεροπορικού ισραηλινού συστήματος Iron Dome, ενώ καταρρίφθηκαν και δύο ισραηλινά drones. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ο φόβος γενικευμένης ανάφλεξης και ο παράγοντας Ιράν

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα κλιμάκωση δεν αφορά μόνο το μέτωπο Ισραήλ – Χεζμπολάχ, αλλά συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη αντιπαράθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ο διακεκριμένος αναλυτής δημόσιας πολιτικής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού, Rami Khouri, υποστήριξε στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ επιχειρεί για ακόμη μία φορά να επιτύχει πολιτικούς στόχους μέσω στρατιωτικής πίεσης στον Λίβανο, χωρίς ωστόσο ιστορικά να έχει πετύχει μόνιμο αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε, η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι το μέτωπο του Λιβάνου έχει συνδεθεί άμεσα με τις αμερικανοϊρανικές διαπραγματεύσεις και τον ευρύτερο πόλεμο επιρροής στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν ΗΠΑ και Ιράν μπορούν να φτάσουν σε συμφωνία, αλλά «αν οποιαδήποτε δύναμη μπορεί να συγκρατήσει την ισραηλινή πολεμική μηχανή που κινείται πλέον ανεξέλεγκτα στον Λίβανο».

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να πιέζει για τη διατήρηση της εκεχειρίας, ωστόσο οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις και οι εκατέρωθεν επιθέσεις ενισχύουν τους φόβους ότι η περιοχή οδεύει προς νέα γενικευμένη ανάφλεξη.