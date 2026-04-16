Κατηγορηματικά διαψεύδει η Βηρυτός τα σενάρια για απευθείας επαφή με το Ισραήλ, βάζοντας «φρένο» στις δηλώσεις Τραμπ περί επικείμενης επικοινωνίας των δύο ηγετών.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δεν πρόκειται να έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τρεις Λιβανέζους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Μάλιστα, δύο εξ αυτών ανέφεραν ότι η Πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την αμερικανική πλευρά πως δεν επίκειται τέτοια επικοινωνία, πριν από τη συνομιλία του Αούν με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο την Πέμπτη.