Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με τις λιβανικές Αρχές. Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, καθώς και μια εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας.

Τα πλήγματα έπληξαν την οροσειρά του Αντιλιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, μια περιοχή όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί ισχυρή παρουσία. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψε στήλες λευκού καπνού να υψώνονται πάνω από τις ξερές ορεινές ζώνες της περιοχής.

Το λιβανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν στις κοινότητες Τζάντα και Χμέσταρ, στην ανατολική πεδιάδα Μπεκάα.

Σε δική του ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχευσε «Στρατόπεδο Εκπαίδευσης» της Χεζμπολάχ όπου βρίσκονταν μέλη του κινήματος, ενώ πλήγματα δέχθηκαν και στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων ακριβείας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος στον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιδρομές στον Λίβανο, επικαλούμενο την ανάγκη αντιμετώπισης της οργάνωσης. Διατηρεί επίσης την παρουσία του σε πέντε σημεία του λιβανικού εδάφους, παρά τις προβλέψεις της συμφωνίας για αποχώρηση.

Η Χεζμπολάχ, η οποία βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο, αρνείται μέχρι στιγμής να παραδώσει τα όπλα της στον λιβανικό στρατό, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ.

Σήμερα, ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε το Ισραήλ να αποσυρθεί και να «σταματήσει τις συνεχείς επιθέσεις του». Σε δήλωση του Γραφείου του, υπογράμμισε ότι ο Λίβανος παραμένει αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ «πριν από τα τέλη του έτους νότια του ποταμού Λιτάνι», αναφερόμενος στη φάση που αφορά τον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ προειδοποίησε μέσω του κοινωνικού δικτύου X ότι ο λιβανικός στρατός πρέπει να έχει το μονοπώλιο των όπλων, προσθέτοντας ότι «αν η Βηρυτός διστάζει, το Ισραήλ θα μπορούσε να δράσει μονομερώς και οι συνέπειες θα ήταν σοβαρές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ