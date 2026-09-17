Διασώστες συνοδευόμενοι από περίπολο του λιβανικού στρατού εντόπισαν την Τετάρτη τα πτώματα δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν σκοτωθεί την προηγούμενη ημέρα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος, κοντά σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.

Τα ίχνη των δύο ανδρών είχαν χαθεί την Τρίτη, αφότου βρέθηκαν «στο στόχαστρο» του ισραηλινού στρατού μεταξύ της πόλης Ναμπατία και της κοινότητας Ζαουτάρ ας Σαρκία, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Η κοινότητα Ζαουτάρ ας Σαρκία βρίσκεται σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου η οποία ελέγχεται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Γειτονεύει με το χωριό Ζαουτάρ αλ Γαρμπία, το οποίο πέρασε πρόσφατα στον έλεγχο του λιβανικού στρατού, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Το προηγούμενο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους στην περιοχή της Ναμπατία, ανατινάζοντας υπόγειες υποδομές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Αν και η βία αποκλιμακώθηκε μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου τον Ιούνιο, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη γειτονική του χώρα, υποστηρίζοντας πως η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλειά του.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις Αρχές στη Βηρυτό.