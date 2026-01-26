Νέα πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν πως στοχοποίησαν θέσεις της Χεζμπολάχ.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 κι υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, το οποίο κατηγορεί πως επανεξοπλίζεται.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για επιδρομές «του ισραηλινού εχθρού» εναντίον των κοινοτήτων Χίρμπετ Σελμ και Κφαρ Ντουνίν, στο νότιο τμήμα της χώρας, με έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Σε άλλο τομέα του νότου, πλήγμα σκότωσε έναν άνθρωπο στην Ντερντάγια, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως έπληξαν εγκατάσταση «κατασκευής όπλων» της Χεζμπολάχ στον νότο όπου εντόπισαν «τρομοκρατική δραστηριότητα» μελών «της Χεζμπολάχ».

Πρόσθεσε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ» στο ανατολικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι το ένα από τα πλήγματα είχε στο στόχαστρο υπόστεγο αεροσκαφών, ενώ τα άλλα ορεινές περιοχές κοντά στην κοινότητα Ναμπί Σίιτ.

Αυτό στη Ντερντάγια είχε στόχο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την Τετάρτη, ο στρατός του Ισραήλ έπληξε τέσσερις διελεύσεις κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με τη Συρία, ερίζοντας πως χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τη διακίνηση όπλων.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που καλύπτει τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού. Από την πλευρά του, το ισλαμικό κίνημα αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στους επίσημους αριθμούς του λιβανικού υπουργείου Υγείας, πάνω από 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας πυρών ή επιδρομών του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP