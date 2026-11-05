Άνδρας σκοτώθηκε χθες Τετάρτη σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, στην πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους από τον Σεπτέμβριο, με τον ισραηλινό στρατό να κάνει γνωστό κατόπιν ότι στοχοποίησε δύο «υπόπτους» διότι «παρατηρούσαν» μονάδες του.

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στοχοποίησε δίτροχο στην κοινότητα Καμπρίχα, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δεύτερο, μετέδωσε από την πλευρά του το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε κατόπιν ότι «έπληξε δύο υπόπτους οι οποίοι παρατηρούσαν» στρατιώτες του «στην περιοχή Καμπρίχα, στο εξωτερικό» του τομέα που κατέχει στον νότιο Λίβανο και αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας».

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τον Μάρτιο είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 4.300 άνθρωποι, σύμφωνα με τη Βηρυτό, στο πλαίσιο του νέου ισραηλινού πολέμου εναντίον του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η κλίμακα των εχθροπραξιών έχει υποχωρήσει από τα τέλη του Ιουνίου, έπειτα από την υπογραφή του μηνονίου κατανόησης των ΗΠΑ και του Ιράν –το οποίο όμως κατόπιν έγινε χίλια κομμάτια– και της συμφωνίας-πλαισίου των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου υπό αμερικανική αιγίδα, κειμένου που προέβλεπε την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υπό τον όρο να αφοπλιστεί η Χεζμπολά και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού καταρχήν σε «πιλοτικές» ζώνες στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μολονότι η βία μοιάζει να έχει αποκλιμακωθεί, η εφαρμογή της λεγόμενης συμφωνίας-πλαισίου κάνει σημειωτόν.

Τον Σεπτέμβριο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον χωριού στην περιφέρεια Ναμπάτια, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να κατέχουν μεγάλη λωρίδα γης στον νότιο Λίβανο, όπου επιδίδονται σε συστηματικές καταστροφές, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του χθες σε ισραηλινούς στρατιωτικούς στην παραμεθόρια περιοχή Χιάμ, στον νοτιοανατολικό Λίβανο, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ υπογράμμισε πως οι δυνάμεις του «δεν θα επιτρέψουν η Χεζμπολάχ να δημιουργήσει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή».

Επίσης χθες, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Ναουάφ Σαλάμ, προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου η χώρα να συρθεί σε νέο πόλεμο σε περίπτωση επανέναρξης των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, τοποθέτηση που προφανώς αφορούσε τη Χεζμπολάχ.

Το σιιτικό κίνημα κατηγορείται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι έσυρε τη χώρα στον πόλεμο στην περιοχή προχωρώντας σε επιθέσεις τη 2η Μαρτίου εναντίον του Ισραήλ, για να υποστηρίξει το Ιράν, εν μέσω της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Επαναλαμβάνω την προειδοποίησή μου εναντίον των κινδύνων που θα ενείχε το να οδηγηθεί ο Λίβανος σε νέα άφρονα περιπέτεια στην υπηρεσία εξωτερικών συμφερόντων», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Δεν θα αποδεχθούμε η χώρα να μετατραπεί ξανά σε θέατρο πολέμου άλλων», πρόσθεσε ο Σαλάμ, επιμένοντας στο ότι ο Λίβανος «ήδη πλήρωσε βαρύ τίμημα».

Τις τελευταίες ημέρες, μέσα ενημέρωσης αναφέρονταν σε ενδεχόμενη νέα, σύντομη αλλά εντατική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έπειτα από σειρά πολεμοχαρών δηλώσεων από πλευράς της αμερικανικής και της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας.