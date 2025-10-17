Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους επτά χθες Πέμπτη, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως στοχοποίησε το κίνημα Χεζμπολάχ και συμμάχους του αλλά αντίθετα τον πρόεδρο της χώρας να καταγγέλλει επιδρομές εναντίον «πολιτικών εγκαταστάσεων».

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη Σμίσταρ (ανατολικά). Άλλος τραυματίστηκε στη Μπνααφούλ, στην περιφέρεια Σαΐντα (νοτιοδυτικά) και ακόμη έξι στην Ανσάρ, στην περιφέρεια Ναμπάτια (νότια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τόνισε ότι οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν «πολιτικές εγκαταστάσεις», καταδικάζοντας αυτή που χαρακτήρισε νέα παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε πέρυσι.

«Η συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συστηματικής πολιτικής με στόχο την καταστροφή παραγωγικών υποδομών, την παρεμπόδιση της ανάταξης της οικονομίας και την υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας με ψευδή προσχήματα ασφαλείας», επισήμανε ο Αούν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ (…) στην περιφέρεια Μαζραάτ Σινά, στον νότιο Λίβανο».

Πρόσθεσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από την Green Without Borders («πράσινο χωρίς σύνορα»), μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία επιβάλλονται αμερικανικές κυρώσεις, που το Ισραήλ διατείνεται πως «επιχειρεί ως πολιτική προκάλυψη για να αποκρύψει την παρουσία της Χεζμπολάχ σε περιοχή που συνορεύει με το Ισραήλ».

Huge Israeli strike rocks Tebna and Zrariyeh in southern Lebanon. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/N5fdpIF3U9 — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 16, 2025

🇮🇱🇱🇧 ISRAEL HITS HEZBOLLAH SITES IN LEBANON Multiple airstrikes targeted structures in southern Lebanon as Israel escalated efforts to disrupt Hezbollah operations. A key strike hit a cement factory allegedly used by Hezbollah to rebuild its damaged infrastructure. Israeli… https://t.co/vN1ZIT1X76 pic.twitter.com/jnmpLOdm7L — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2025

Το Ισραήλ βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά τον Λίβανο τους τελευταίους μήνες, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών με το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, οι οποίες μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο δύο μηνών.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP