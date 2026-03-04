Νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 11 νεκρούς, πλήττοντας κοινότητες στα νότια της Βηρυτός και στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας και επίσημα μέσα ενημέρωσης. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διανύει πλέον την πέμπτη της ημέρα, με το πεδίο να διευρύνεται επικίνδυνα.

Η εμπλοκή του Λιβάνου ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν η σιιτική οργάνωση Χεζμπολά, που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, εξαπέλυσε την πρώτη της επίθεση κατά του Ισραήλ έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για αντίποινα στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο σε επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

New Israeli air strike hits south #Beirut after Israel’s warning pic.twitter.com/WINtVYIo7e — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 4, 2026

Στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ, νότια της πρωτεύουσας, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, βάσει ακόμη προκαταρκτικού απολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας. Τοπικά μέσα έκαναν λόγο για σκηνές πανικού, με σωστικά συνεργεία να επιχειρούν μέσα στη νύχτα.

Οπτικό υλικό του Agence France-Presse από την Αραμούν καταγράφει ασθενοφόρα παρατεταγμένα στους δρόμους και διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες με φορεία, σε μια εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στην Μπααλμπέκ, πόλη με πλειοψηφικά σιιτικό πληθυσμό στην ανατολική χώρα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπληξε τετραώροφη πολυκατοικία, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού οικογενειών από τα ερείπια συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη ώρες μετά το χτύπημα.

Παράλληλα, στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, ξενοδοχειακή μονάδα επλήγη επίσης από βομβαρδισμό. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη αναφορά για θύματα.

Από ισραηλινής πλευράς, ο στρατός εξέδωσε τα ξημερώματα εντολή άμεσης απομάκρυνσης κατοίκων από ακόμη 13 κοινότητες στον νότιο Λίβανο, απευθύνοντας «επείγουσες προειδοποιήσεις» πριν από νέα πλήγματα. Νωρίτερα, αντίστοιχη οδηγία είχε δοθεί σε 16 χωριά.

«Για τη δική σας ασφάλεια, εγκαταλείψτε αμέσως τις οικίες σας και κατευθυνθείτε προς ανοικτούς χώρους», ανέφερε μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, παραθέτοντας αναλυτική λίστα οικισμών.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ. Όπως υποστήριξε, επρόκειτο για τη δωδέκατη επιχείρησή της μέσα σε μία ημέρα, ως απάντηση στους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος και ιδίως στα νότια προάστια της Βηρυτός, που αποτελούν προπύργιό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας που δημοσιοποιήθηκαν πριν από τις τελευταίες επιδρομές, από τη Δευτέρα οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους και έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό 335 ακόμη στον Λίβανο.

Τρεις διασώστες σκοτώθηκαν ενώ παρείχαν βοήθεια σε τραυματίες έπειτα από εκρήξεις στην περιοχή της Τύρου, στα νότια, γνωστοποίησε μέσω X ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να διασφαλίζουν την προστασία του υγειονομικού προσωπικού», υπογράμμισε, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις βασικές αρχές του δικαίου του πολέμου.

Κατά τις λιβανικές αρχές, περισσότεροι από 58.000 πολίτες έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη των εχθροπραξιών, εγκαταλείποντας τις εστίες τους υπό τον φόβο νέων πληγμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, διαμηνύει πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου η Χεζμπολά αφοπλιστεί, αφήνοντας να διαφανεί ότι η σύγκρουση απέχει ακόμη από την αποκλιμάκωση.