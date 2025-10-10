Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι βρίσκεται σήμερα (10-10) στον Λίβανο, στην πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Σύρου αξιωματούχου στην χώρα, μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, με τις δύο χώρες να δηλώνουν αποφασισμένες να γυρίσουν σελίδα στις σχέσεις τους.

«Αυτή η ιστορική επίσκεψη, υπογραμμίζει την νέα στάση της Συρίας έναντι του Λιβάνου», δήλωσε ο αλ Σαϊμπάνι μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την συνάντησή του με τον Λιβανέζο ομόλογό του Γιούσεφ Ράγκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες ισλαμιστικές αρχές της Συρίας δεσμεύονται «να σεβαστούν την κυριαρχία του Λιβάνου» και την αρχή «της μη παρέμβασης» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Υπό την διακυβέρνηση της οικογένειας Άσαντ, η Συρία ασκούσε μεγάλη επιρροή στον Λίβανο, ενώ ο συριακός στρατός έλεγχε περιοχές του της χώρας επί χρόνια.

«Θέλουμε, μαζί με τον Λίβανο, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια του παρελθόντος», τόνισε ο αλ Σαϊμπάνι.

Statement by the Minister of Foreign Affairs and Expatriates, Mr. Assad Hassan Al-Shaibani, during a press conference with his #Turkish counterpart, Mr. Hakan Fidan. Highlights from the speech of the Minister of Foreign Affairs and Expatriates, Mr. Assad Hassan Al-Shaibani,… pic.twitter.com/Ah0GmvSn2E — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) October 8, 2025



Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών συνοδευόταν από τον υπουργό Δικαιοσύνης, καθώς στο επίκεντρο των συζητήσεων στον Λίβανο, αναμένεται να βρεθεί και η τύχη Σύρων κρατουμένων στην χώρα, με την Δαμασκό να ζητά την απελευθέρωσή τους.

Λιβανέζος δικαστικός αξιωματούχος, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε στο AFP, ότι περίπου 2.250 Σύριοι κρατούνται στις φυλακές του Λιβάνου.

Ο Λίβανος δηλώνει έτοιμος να παραδώσει στη Συρία περίπου 700 εξ αυτών, αλλά προηγουμένως οι δύο χώρες πρέπει να υπογράψουν νέα δικαστική συμφωνία.

Εξάλλου οι δύο πλευρές πρέπει να συζητήσουν για την οριοθέτηση των συνόρων τους, προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το λαθρεμπόριο.

Μετά την ανατροπή του Άσαντ κόπηκαν οι οδοί ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να έχουν αποτραπεί πολλές απόπειρες λαθρεμπορίου όπλων με προορισμό τον Λίβανο, σύμφωνα με τις συριακές αρχές.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, επισκέφθηκε τον Απρίλιο την Συρία όπου συναντήθηκε με τον νέο ντε φάκτο ηγέτη της χώρας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος τόνισε, ότι η χώρα του δεν θα ασκεί πλέον «αρνητική επιρροή» στον Λίβανο.

Στον Λίβανο ζουν περίπου 1,3 εκατ. Σύροι πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη χώρα τους, μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2011.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 294.000 έχουν επαναπατριστεί μετά την ανατροπή του Άσαντ.