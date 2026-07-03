Σε ρυθμούς ομαλότητας επιστρέφει η καθημερινότητα στον Λίβανο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς τις εστίες τους μετά την πρόσφατη παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι Λιβανέζοι έχουν ήδη επαναπατριστεί, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει μια πρώτη ανακούφιση στην ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσαν οι σφοδρές συγκρούσεις των προηγούμενων μηνών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν από τις περιοχές τους περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Το εκτεταμένο κύμα βίας στην περιοχή είχε κλιμακωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, με τη σιιτική οργάνωση να προχωρά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ στις αρχές Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ είχε συνδέσει τότε τις επιθέσεις της με αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, σε μια γενικευμένη σύρραξη που είχε ξεσπάσει στα τέλη Φεβρουαρίου, παρασύροντας ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου σε μια δίνη καταστροφών που πλέον δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το Ισραήλ απάντησε διεξάγοντας μεγάλη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων και χερσαία επιχείρηση, εντείνοντας παράλληλα τις εντολές εκκένωσης ολόκληρων περιοχών του νοτίου Λιβάνου, κατά τη διάρκεια τριών και πλέον μηνών μαχών.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, περίπου 4.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπίστηκαν, κυρίως στον νότο και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης κάνει λόγο για την επιστροφή στις εστίες τους “646.107” ανθρώπων, περίπου 500.000 άλλοι παραμένουν ακόμη εκτοπισμένοι, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις 22 Ιουνίου.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον κατέστησε δυνατό να τεθεί σε ισχύ μια επισφαλής εκεχειρία στον Λίβανο από την 21η Ιουνίου, πριν από την υπογραφή στις 26 Ιουνίου μιας συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ για μια “διαρκή ειρήνη”.

Έκτοτε, οι αρχές διέλυσαν άτυπους καταυλισμούς στη Βηρυτό και στα περίχωρά της, παράλληλα με τη μείωση του αριθμού των επίσημων κέντρων φιλοξενίας.

Ωστόσο η επιστροφή σε δεκάδες νότιες περιοχές, κυρίως σε περιοχές κοντά στα σύνορα που καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, συνεχίζει να εκκρεμεί.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θέλει να διατηρήσει τα στρατεύματά του στην περιοχή που μπορεί να εκτείνεται έως και 10 χλμ. από τα σύνορά του, την οποία έχει καταλάβει στο νότιο τμήμα της γειτονικής του χώρας, ενώ συνεχίζει τα πλήγματα ακριβείας του.

Η συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, έπειτα από πέντε κύκλους διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, θέτει ως προϋπόθεση για την ισραηλινή αποχώρηση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, κάτι που η οργάνωση δεν αποδέχεται.