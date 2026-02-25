Η Χεζμπολάχ του Λίβανου δεν θα επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση «περιορισμένων» αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αλλά θα θεωρήσει «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε προσβολή κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Οι Αρχές του Λιβάνου φοβούνται τυχόν εμπλοκή της Χεζμπολάχ σε έναν ενδεχόμενο περιφερειακό πόλεμο ο οποίος θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της Χεζμπολάχ θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά», δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Κόκκινη γραμμή» αν στοχοποιηθεί ο Χαμενεΐ

Ωστόσο εάν ο στόχος της Ουάσινγκτον «είναι να προκαλέσει την πτώση της ιρανικής εξουσίας ή να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη, τότε η Χεζμπολάχ θα επέμβεί», πρόσθεσε. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε προσβολή κατά του αγιατολάχ Χαμενεΐ θα θεωρηθεί «κόκκινη γραμμή».

Όπως δήλωσε, σε περίπτωση επίθεσης κατά της ιρανικής εξουσίας, το Ισραήλ «αναπόφευκτα θα κάνει πόλεμο εναντίον του Λιβάνου», κι ενώ ο τελευταίος πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ τελείωσε τον Νοέμβριο του 2024.

Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή και απειλεί να πλήξει το Ιράν, εάν οι υφιστάμενες διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Η Βηρυτός δήλωσε ότι φοβάται τυχόν επιθέσεις του Ισραήλ κατά των μη στρατιωτικών υποδομών της.

Τι φοβάται ο Λίβανος

«Αυτό που οι Λιβανέζοι φοβούνται, είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση: ένα αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν, μια απάντηση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, στη συνέχεια μια μαζική ισραηλινή απάντηση» κατά του Λιβάνου, είχε δηλώσει την Τρίτη Λιβανέζος αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ επαναλαμβάνει ότι η σιιτική οργάνωση είναι σε «θέση άμυνας» αλλά δήλωσε ότι η οργανωσή του θα θεωρούσε ότι «αποτελεί στόχο» οποιασδήποτε αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Κατά τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, η Χεζμπολάχ δεν επενέβη.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Νοεμβρίου 2024, η φιλοϊρανική οργάνωση που διαθέτει πυραύλους βαλλιστικούς και μεγάλου βεληνεκούς είχε στοχεύσει σε βάθος το ισραηλινό έδαφος.

Αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με τον Ισραήλ η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο αυτό με το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματά του εναντίον της, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τον Νοέμβριο του 2024 και την κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται.

Οκτώ μέλη της Χεζμπολάχ, εκ των οποίων ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε επίθεση στον ανατολικό Λίβανο.

Ο αξιωματούχος της οργάνωσης που αναφέρθηκε πρωτύτερα υπογράμμισε ότι η Χεζμπολάχ απείχε από οποιαδήποτε απάντηση στα πλήγματα αυτά, αλλά ότι η θέση αυτή έχει «όρια». «Οι ισραηλινές επιθέσεις δεν μπορούν να συνεχίζονται επ΄αόριστον χωρίς απάντηση», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ