Η Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών και 31 δευτερολέπτων που είναι, όπως λέει, εικόνες που συνέλλεξε αναγνωριστικό αεροσκάφος από τοποθεσίες στο Ισραήλ, περιλαμβανομένου του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης Χάιφα. Η Χάιφα απέχει 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης, Σαγέντ Χάσαν Νασράλα, δήλωσε τον Νοέμβριο πως η Χεζμπολάχ στέλνει αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από τη Χάιφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση έχει στείλει αναγνωριστικά και επιθετικά drones στο Ισραήλ τους τελευταίους οκτώ μήνες, καθώς ανταλλάσσει πυρά με τον ισραηλινό στρατό παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία εργάζονται για μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εχθροπραξίες κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου.

⚡️BREAKING

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Hezbollah is giving us a live broadcast of the most sensitive Israeli sites all over the country.

From water reservoirs, oil tanks, military installations and the port of Haifa pic.twitter.com/ewOLQKjusS

— Iran Observer (@IranObserver0) June 18, 2024