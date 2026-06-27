Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε με το Ισραήλ ήταν «ένα πρώτο βήμα» για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας του, χωρίς «κατοχή, υποτέλεια ή κηδεμονία».

«Η συμφωνία πλαίσιο είναι ένα πρώτο βήμα» που θα επιτρέψει στους Λιβανέζους «να επιστρέψουν στα πλήρως απελευθερωμένα εδάφη τους και στα σπίτια τους που θα ανακατασκευαστούν (…) υπό την κυριαρχία του λιβανέζικου κράτους, το οποίο δεν έχει κανέναν εταίρο στην άσκηση της κυριαρχίας του στο έδαφος και τον λαό του» ανέφερε ο Αούν στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την προεδρία.

«Ορκιζόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε μέχρι να επιτευχθεί αυτό. Δεν θα υπάρχει πλέον κατοχή, ούτε κρατούμενοι, ούτε υποτέλεια, ούτε κηδεμονία», υποσχέθηκε.