Στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ θα χτυπά η «καρδιά» των διπλωματικών διεργασιών για τη Μέση Ανατολή το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου. Όπως γνωστοποίησε επίσημα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κατά το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίστηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Η θέση των ΗΠΑ και το ζήτημα της Χεζμπολάχ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεκαθάρισε τη στάση της Ουάσιγκτον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της Βηρυτού.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε, παραμένει η οικοδόμηση ενός κυρίαρχου κράτους στον Λίβανο, το οποίο θα μπορεί να συνυπάρχει ειρηνικά με τις γειτονικές του χώρες.

Το αίτημα της Βηρυτού για εκεχειρία

Από την πλευρά του, ο Λιβανέζος πρόεδρος προσδιορίζει τις δικές του προτεραιότητες για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την προεδρία του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν τόνισε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ πως μια «συνολική κατάπαυση του πυρός» αποτελεί το πλέον απαραίτητο θεμέλιο για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις απευθείας επαφές με το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Αούν εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαρκή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα του.