Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης παραμένει η κατάσταση στον Λίβανο, καθώς νέα σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων προκάλεσε σήμερα τον θάνατο δώδεκα ανθρώπων, την ίδια ώρα που η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε την απώλεια ενός εκ των κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών της.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι σημερινές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε στοχευμένα πλήγματα κατά οχημάτων, με τα πιο αιματηρά εξ αυτών να σημειώνονται στον παραλιακό αυτοκινητόδρομο νότια της Βηρυτού, όπου οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, θανατηφόρα πλήγματα αναφέρθηκαν στις περιοχές της Σιδώνας και της Τύρου, εντείνοντας το κλίμα ανασφάλειας μακριά από την κύρια ζώνη των συγκρούσεων στον νότο. Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό για τα συγκεκριμένα περιστατικά, συνεχίζει να δηλώνει ότι στόχος του παραμένουν οι υποδομές της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους αρκετών πόλεων να εκκενώσουν τις εστίες τους ενόψει νέων επιχειρήσεων.

Η νέα αυτή έξαρση βίας σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την παραμονή του τρίτου γύρου των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα, οι εχθροπραξίες δεν έχουν κοπάσει, με τις ισραηλινές δυνάμεις να διατηρούν τον έλεγχο μιας ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο και τη Χεζμπολάχ να απαντά με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον ισραηλινών θέσεων.