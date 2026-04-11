Ο Λίβανος γνωστοποίησε ότι προγραμματίζεται συνάντηση με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη Τρίτη, με στόχο να διερευνηθεί η προοπτική εκεχειρίας στον πόλεμο που πλήττει τη χώρα από τις αρχές Μαρτίου. Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τη Χεζμπολάχ, την οποία θεωρεί συνδεδεμένη με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας, η πρώτη αυτή επαφή θα πραγματοποιηθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με αντικείμενο τόσο την επίτευξη ανακωχής όσο και τον καθορισμό πλαισίου για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη δώσει εντολή για απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο, ωστόσο η κυβέρνησή του επαναλαμβάνει ότι αποκλείει κάθε διάλογο με τη Χεζμπολά. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ισραηλινός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, Γιεχιέλ Λέιτερ, υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα συζήτησης εκεχειρίας με την οργάνωση.

Παράλληλα, μετά την εφαρμογή εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Τετάρτη, το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία και προχώρησε σε εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Οι επιθέσεις της ίδιας ημέρας είχαν βαρύ απολογισμό, με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με στοιχεία των λιβανικών αρχών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση θυμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του κάνει λόγο για δεκάδες εξουδετερωμένα μέλη της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα στόχευαν υποδομές της οργάνωσης, ακόμη και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού. Παράλληλα, νέοι βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή και σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας.

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, η λιβανική ηγεσία επιμένει στην ανάγκη άμεσης εκεχειρίας. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ μίλησε για «οδυνηρές απώλειες» που ενισχύουν την ανάγκη προστασίας των αμάχων, ενώ ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για τον τερματισμό των επιθέσεων.

Ο συνολικός απολογισμός από την έναρξη των συγκρούσεων στον Λίβανο στις 2 Μαρτίου παραμένει βαρύς, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει καταστρέψει χιλιάδες στόχους της Χεζμπολά και έχει εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό μαχητών της, την ώρα που η ίδια η οργάνωση δεν δίνει επίσημα στοιχεία για τις απώλειές της.

Σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να μην προβεί σε υποχωρήσεις ενόψει των συνομιλιών, ενώ διαδηλώσεις κατά των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκαν στη Βηρυτό.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επιθέσεις με πυραύλους και ρουκέτες σε ισραηλινούς στόχους, ως απάντηση στις ισραηλινές επιχειρήσεις, με τον ισραηλινό στρατό να κάνει λόγο για περιορισμένες ζημιές.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ να περιορίσει τις επιχειρήσεις του, ιδίως στη Βηρυτό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε την προστασία των υγειονομικών δομών και του άμαχου πληθυσμού, ενώ διπλωματικές πηγές αναφέρουν κινητοποίηση ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ