Τα νέα ισραηλινά πλήγματα σε διασώστες και ασθενοφόρα στον νότιο Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τις κατηγορίες περί στοχοποίησης ιατρικού προσωπικού και σωστικών συνεργείων, την ώρα που η περιοχή βυθίζεται ξανά σε έναν φαύλο κύκλο κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης και πρακτορεία μετέδωσαν τις τελευταίες ώρες ότι ισραηλινά πλήγματα έπληξαν ασθενοφόρα και ομάδες πολιτικής προστασίας σε περιοχές της νότιας Λιβανικής επικράτειας, προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες ανάμεσα σε διασώστες.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας και τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι επιθέσεις καταγράφηκαν κυρίως στις επαρχίες Ναμπατίγια, Τύρου και Μπιντ Τζμπέιλ.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές που έπληξαν οχήματα, κατοικίες αλλά και ομάδες πολιτικής άμυνας. Παράλληλα, το παλαιστινιακό WAFA ανέφερε ότι πυρά πυροβολικού έπληξαν πληρώματα ασθενοφόρων την ώρα που επιχειρούσαν να απομακρύνουν τραυματίες από την περιοχή Σαφάντ αλ-Μπατίχ.

Σε μία από τις πιο σοβαρές καταγγελίες, το κινεζικό πρακτορείο Xinhua επικαλείται ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την οποία δύο παραϊατρικοί σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν όταν αεροπορικές επιδρομές έπληξαν εγκαταστάσεις του Islamic Health Organization στις πόλεις Κλάιλεχ και Τεμπνίν.

Η Βηρυτός κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στοχοποιεί συστηματικά ιατρικές υποδομές.

Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, χωρίς ωστόσο να έχει σταματήσει η ανταλλαγή πυρών. Reuters, Associated Press και άλλα διεθνή μέσα καταγράφουν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές, εκτοξεύσεις ρουκετών και επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών δυνάμεων.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των επαναλαμβανόμενων αναφορών για επιθέσεις σε υγειονομικούς και δημοσιογράφους.

Μέσα στον Απρίλιο, το PBS είχε δημοσιεύσει μαρτυρίες για ισραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τέσσερις διασώστες στον Λίβανο, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων κατήγγειλε τη δολοφονία της Λιβανέζας ρεπόρτερ Αμάλ Χαλίλ σε αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια κάλυψης των συγκρούσεων.

Το Ισραήλ επιμένει ότι στοχεύει υποδομές και στελέχη της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί πολιτικές και ιατρικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, γιατροί και διεθνείς οργανώσεις αμφισβητούν ανοιχτά αυτούς τους ισχυρισμούς. Μέσα ενημέρωσης όπως το Middle East Eye και το PressTV φιλοξενούν δηλώσεις γιατρών που κάνουν λόγο για «σταθερό μοτίβο στοχοποίησης υγειονομικών».

Σύμφωνα με απολογισμούς που δημοσιεύουν διεθνή δίκτυα και οργανώσεις, οι νεκροί στον Λίβανο από την αναζωπύρωση της σύγκρουσης από τον Μάρτιο ξεπερνούν πλέον τους 2.700, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ–Λιβάνου–Ισραήλ στην Ουάσιγκτον για την αναζήτηση ενός πλαισίου ασφαλείας στα σύνορα, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει φόβους ότι η κατάσταση κινείται ξανά προς γενικευμένη ανάφλεξη.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις τόσο στη Γάζα όσο και πλέον στον Λίβανο ξεπερνούν τα όρια της στρατιωτικής απάντησης και εγείρουν σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικοί του ΟΗΕ και διεθνείς νομικοί κύκλοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι επιθέσεις κατά αμάχων, ιατρικών υποδομών και διασωστών ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου ή ακόμη και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ζητώντας διεθνή λογοδοσία και ανεξάρτητη διερεύνηση των περιστατικών.