Η εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο προσκήνιο, καθώς νέα στρατιωτική δραστηριότητα καταγράφηκε στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, επηρεάζοντας το κλίμα των διπλωματικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ένας ισραηλινός βομβαρδισμός σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Σεζούντ, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα στην περιοχή. Το συγκεκριμένο πλήγμα έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς είχαν προηγηθεί έντονες αναφορές και πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη μιας καταρχήν συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης πτήσεις drones πάνω από χωριά κοντά στην μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου τόνισε ότι άκουσε συνεχή πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίγια.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι στον Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές από χθες το βράδυ και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ.

Πολλαπλές πηγές τόνισαν ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 το απόγευμα.