Σε μια απόφαση ιστορικής σημασίας προχώρησε το Κοινοβούλιο του Λιβάνου, υπερψηφίζοντας την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής.

Πρόκειται για την πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που προβαίνει σε μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία.

Η εξέλιξη χαιρετίστηκε ως «μνημειώδες βήμα» για τα ανθρώπινα δικαιώματα από διεθνείς οργανώσεις, ενώ ξεκλειδώνει πλέον και τις διαδικασίες έκδοσης υπόπτων από χώρες του εξωτερικού.

«Ιστορική απόφαση»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου, Άντελ Νάσαρ, χαρακτήρισε την ψηφοφορία «ιστορική», δίνοντας έμφαση στις διεθνείς δικαστικές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του μέτρου.

Όπως επισήμανε ο κ. Νάσαρ, χάρη σε αυτή τη νομοθετική μεταρρύθμιση, η Βηρυτός δεν θα αντιμετωπίζει πλέον την άρνηση άλλων κρατών, στα οποία η θανατική ποινή έχει καταργηθεί, να εκδώσουν υπόπτους και καταζητούμενους στη λιβανική δικαιοσύνη.

Διεθνής ικανοποίηση από τη Human Rights Watch

Ενθουσιώδης ήταν η αντίδραση των διεθνών οργανώσεων προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ραμζί Κάις, ερευνητής της Human Rights Watch (HRW), δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για ένα μνημειώδες βήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, μια σαφή ρήξη με μια σκληρή και αυθαίρετη ποινή που δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιβληθεί».

Η συγκεκριμένη ψηφοφορία εντάσσεται σε μια ευρύτερη δέσμη νομοσχεδίων που συζητούνται αυτή την περίοδο στην κοινοβουλευτική σύνοδο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο ευρύς νόμος περί γενικής αμνηστίας, ένα ζήτημα που απασχολεί επί σειρά ετών την πολιτική επικαιρότητα της χώρας.