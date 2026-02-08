Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τέσσερις έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα χαλάσματα, μετά την κατάρρευση πενταώροφης πολυκατοικίας νωρίς την Κυριακή 8/2, στη φτωχική συνοικία Bab al‑Tabbaneh της Τρίπολης, στη βόρεια επαρχία του Λιβάνου.

لحظة وقوع المبنى 😭

الله يلطف بالارواح يلي تحت الانقاض 🙏#حي_المهاجرين جبل محسن 💔💔 pic.twitter.com/TUp7WNxxaE — doud….Y🐾 (@youmi_you123) February 8, 2026

Πρόκειται για μία από τις πιο υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, όπου οι κάτοικοι, εδώ και χρόνια, προειδοποιούν για τις τραγικές κατασκευαστικές και δομικές συνθήκες.

🤳 #Video | A building collapsed Sunday on Syria Street in the Bab al-Tabbaneh neighborhood of Tripoli, northern Lebanon pic.twitter.com/srGCs4mVC0 — L’Orient Today (@lorienttoday) February 8, 2026

Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής

Το κτήριο κατέρρευσε γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής, παγιδεύοντας δεκάδες ανθρώπους μέσα στα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής, τρεις ενήλικες και ένα παιδί έχουν σωθεί από τα σωστικά συνεργεία, ενώ δυο σοροί, μιας γυναίκας και ενός παιδιού, έχουν ανασυρθεί νεκρές.

Ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος, και η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, με μονάδες της Πολιτικής Άμυνας, του Ερυθρού Σταυρού και της Κυβερνητικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών να σκάβουν στα ερείπια.

Μία πυρκαγιά ξέσπασε αμέσως μετά την κατάρρευση, πιθανώς από διαρροές αερίου και εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στο εσωτερικό του κτηρίου, γεγονός που επιδείνωσε τις συνθήκες.

Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο, με ορισμένους να πυροβολούν στον αέρα με ανάμεικτα συναισθήματα θλίψης και οργής.

In the second incident in around two weeks in Tripoli, an old five-storey residential building collapsed on Syria Street in the Bab al-Tabbaneh neighborhood. Initial reports suggest that three people, including a child, have been rescued so far, two families are trapped inside… pic.twitter.com/k3bWeZlX8l — Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) February 8, 2026

Οι Αρχές έχουν εκκενώσει τα διπλανά κτήρια, λόγω φόβου για νέες καταρρεύσεις, και έχουν ζητήσει από τους πολίτες να μείνουν μακριά από τους δρόμους γύρω από τη ζώνη της τραγωδίας, για να διευκολυνθούν οι εργασίες.

Η κατάρρευση προκάλεσε νέες επικρίσεις κατά της Κυβέρνησης και των τοπικών Αρχών, καθώς πολλές κατοικίες στην Τρίπολη έχουν χρόνια να συντηρηθούν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν κατασκευαστεί χωρίς σωστούς κανονισμούς και είναι σαθρές από τη χρόνια εγκατάλειψη.

Το Κρατικό Υπουργείο Δημόσιας Υγείας μέσω του Υπουργού Rakan Nasreddine, ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες θα λάβουν πλήρη ιατρική περίθαλψη με κρατική κάλυψη, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης παρακολουθεί τις εξελίξεις και συντονίζει τα Νοσοκομεία της περιοχής.

Το Εθνικό Συνδικάτο Ιδιοκτητών Ακινήτων κατηγόρησε εμμέσως τη Λιβανική Κυβέρνηση για «κατάφωρη αμέλεια» στην ασφάλεια των κτηρίων και ζήτησε τη διεξαγωγή εθνικής έρευνας για τον εντοπισμό επικίνδυνων κτηριακών κατασκευών, προτού υπάρξουν κι άλλα θύματα».

Footage circulating on social media shows the aftermath of a residential building that collapsed in Tripoli, northern Lebanon. Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/fSOzvdIrSD — PressTV Extra (@PresstvExtra) February 8, 2026

Η τραγωδία της Κυριακής δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί σε διάφορες συνοικίες της Τρίπολης, όπως η Dahr al‑Moghr και η Qobbeih, εκκενώσεις και επιθεωρήσεις παλαιότερων κτηρίων που εμφανίζουν ρωγμές και σοβαρά δομικά προβλήματα.

Το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επισημάνει ότι περίπου 700 κτήρια στην πόλη διατρέχουν κίνδυνο κατάρρευσης, με τουλάχιστον 105 να θεωρούνται άμεσα επικίνδυνα και να χρειάζονται επείγουσα εκκένωση.

Οι κάτοικοι μιλούν για δεκαετίες εγκατάλειψης, οικονομικής κατάρρευσης και αδυναμίας του Κράτους να εφαρμόσει στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας .

Με πληροφορίες από: Associated Press