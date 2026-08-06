Το Ισραήλ έπληξε την νύκτα δύο χωριά του νοτίου Λιβάνου την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ρώμη.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι «ο ισραηλινός εχθρός ενίσχυσε τις επιθέσεις» στην περιοχή της Τύρου με «σειρά αεροπορικών επιθέσεων και βομβαρδισμών».

Ισραηλινά drones έπληξαν συνοικία του χωριού Μπουρζ αλ-Χαμάλι πριν από την αεροπορική επίθεση κατά της κοινότητας προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε επίσης το χωριό Μανσούρι στην ίδια περιοχή, οι κάτοικοι του οποίου είχαν λάβει χθες εντολή εκκένωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη επανάληψη των επιθέσεων κατά του νοτίου Λιβάνου επικαλούμενος «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και δώδεκα τραυματίσθηκαν χθες από ισραηλινή επίθεση κατά αίθουσας προσευχής στο κοιμητήριο του Τεμπνίν, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ διεξάγουν από την Τρίτη στην Ρώμη τον έβδομο κύκλο απευθείας διαπραγματεύσεων με αμερικανική μεσολάβηση.

Οι δύο χώρες κατέληξαν τον Ιούνιο σε συμφωνία που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στην περιοχή.

Όμως, η Χεζμπολάχ απορρίπτει την συμφωνία και αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Από την έναρξη του τελευταίου πολέμου, 4.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, μαζί με 38 ισραηλινούς στρατιώτες.