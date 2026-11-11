Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL στα αγγλικά, FINUL στα γαλλικά) ενημέρωσε πως μια περίπολός της δέχθηκε πυρά κοντά στο χωριό Γουάντι Ζιλού στο νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η ειρηνευτική δύναμη, η οποία έχει αναπτυχθεί στον Λίβανο από το 1978 και η εντολή της λήγει στο τέλος του έτους, ανέφερε ότι άγνωστος πυροβόλησε περίπου 12 φορές εναντίον των κυανόκρανων, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά και έτρεψαν σε φυγή τον δράστη.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για την επίθεση εναντίον της περιπόλου.

«Οι σκόπιμες επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων συνιστούν παραβιάσεις του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της UNIFIL.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να ξεκινήσει άμεσα έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν.