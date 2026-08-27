Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου σκότωσε σήμερα μια γυναίκα, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ στόχευσε στρατιώτες με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το πρακτορείο ANI ανέφερε μια σειρά από επιθέσεις που πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός, συμπεριλαμβανομένης μίας στην πόλη Αράμπ Σαλίμ, όπου μια γυναίκα «που είχε παντρευτεί πριν από 48 ώρες» σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.