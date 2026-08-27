Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου σκότωσε σήμερα μια γυναίκα, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ στόχευσε στρατιώτες με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρακτορείο ANI ανέφερε μια σειρά από επιθέσεις που πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός, συμπεριλαμβανομένης μίας στην πόλη Αράμπ Σαλίμ, όπου μια γυναίκα «που είχε παντρευτεί πριν από 48 ώρες» σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.