Η εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο προσκήνιο, καθώς η ένταση στο πεδίο των μαχών δεν φαίνεται να υποχωρεί, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Πιο συγκεκριμένα οι ανταλλαγές πυρών και οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση στην περιοχή του Λιβάνου, αγνοώντας στην πράξη τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί επίσημα από την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά από ένα νέο ισραηλινό πλήγμα που σημειώθηκε το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του νέες απώλειες και για τις δύο πλευρές.

Το συγκεκριμένο αεροπορικό χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών μελών των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων, όταν η επίθεση στοχοποίησε στρατιωτικό όχημα που κινείτο στην περιοχή ανάμεσα στη Χαρντάλι και τη Ναμπάτια. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον στρατό του Λιβάνου, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο αξιωματικοί και ένας στρατιώτης.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου», που έθεσε υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον να τερματιστούν οι ασταμάτητες ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες «μένουν ατιμώρητες».

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε όχημα διότι κινείτο «με ύποπτο τρόπο» προς την κατεύθυνση δικών του δυνάμεων σε περιοχή επιχειρήσεων κοντά στην Τεμπνίτ (νότια), όπου είναι παρούσα η Χεζμπολά, και υπήρχε κίνδυνος να τις στοχοποιήσει.

Ο στρατός του Ισραήλ από πλευράς του ανακοίνωσε τον θάνατο δυο ανδρών του, λοχαγού και λοχία. Ο πρώτος, 23 ετών, υπέκυψε χθες Σάββατο, μετά τον τραυματισμό του σε μάχη στον νότιο Λίβανο· ο δεύτερος σκοτώθηκε προχθές Παρασκευή, επίσης στον νότο.

Εξάλλου, ανέφερε ότι στοχοποίησε «150 θέσεις» της Χεζμπολά μέσα στις προηγούμενες 48 ώρες και έδωσε εντολή στους κατοίκους πέντε χωριών στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενόψει βομβαρδισμών.