Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε το Σάββατο, 9 Μαΐου, νέα κατεπείγουσα οδηγία προς τους κατοίκους πολλών χωριών του νοτίου Λιβάνου, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα λόγω επικείμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δέχεται ισχυρές «πιέσεις».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Αβιχάι Αντραΐ, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο «Χ» πως ο στρατός υποχρεούται να δράσει δυναμικά, επικαλούμενος παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά της Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι εννέα συγκεκριμένων κοινοτήτων κλήθηκαν να αποχωρήσουν ακαριαία και να καταφύγουν σε ανοικτούς χώρους, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τα σημεία επιχειρήσεων.

Παρόλο που η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινό φαινόμενο, ειδικά στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ ελέγχει μια συνοριακή ζώνη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν επιθέσεις σε περισσότερους από 85 στόχους της οργάνωσης. Οι επιχειρήσεις περιελάμβαναν την καταστροφή αποθηκών οπλισμού, εκτοξευτών και κτηρίων που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Πλήγμα δέχτηκε και υπόγεια μονάδα παραγωγής οπλισμού στην κοιλάδα Μπεκαά, στον ανατολικό Λίβανο, ενώ εξουδετερώθηκαν μαχητές που δρούσαν εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας.