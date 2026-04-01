Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Βηρυτό τις πρώτες πρωινές ώρες, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανταποκριτής του AFP είδε στήλη καπνού να υψώνεται στη συνοικία Τζίνα, κοντά στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την πόλη, ενώ ασθενοφόρα έσπευδαν στην περιοχή.

Ήταν αποτέλεσμα βομβαρδισμών από σκάφη του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Λίγο νωρίτερα, όχημα έγινε στόχος επανειλημμένων πληγμάτων ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον νότιο τομέα της Βηρυτού, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.