Νέο βίντεο από τον νότιο Λίβανο προκαλεί αντιδράσεις, όπου Ισραηλινοί στρατιώτες φέρονται να καταστρέφουν φωτοβολταϊκά στο χριστιανικό χωριό Ντεμπέλ, όπου πριν μερικές ημέρες ισραηλινός στρατιώτης είχε καταστρέψει με βαριοπούλα άγαλμα του Ιησού σε καθολική εκκλησία.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, ο ισραηλινός στρατός, έχει ξεκινήσει έρευνα, μετά τη δημοσιοποίηση νέου βίντεο που αυτή τη φορά δείχνει στρατιώτες να προκαλούν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές στον νότιο Λίβανο καταστρέφοντας φωτοβολταϊκά και ανοίγοντας έναν νέο κύκλο αντιδράσεων και ερωτημάτων για τη συμπεριφορά των ισραηλινών δυνάμεων στα εδάφη που έχει καταλάβει στην χώρα της Μέσης Ανατολής.

Το υλικό, που κυκλοφόρησε αρχικά σε λιβανέζικα μέσα και επιβεβαιώθηκε ότι εξετάζεται από τις ίδιες τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), εμφανίζει στρατιωτικές μπουλντόζες να καταστρέφουν φωτοβολταϊκά πάνελ στο χριστιανικό χωριό Ντεμπέλ, στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με διεθνή μέσα, χρησιμοποιούνταν από εκατοντάδες κατοίκους για την ηλεκτροδότηση της περιοχής και τη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης.

Η επίσημη τοποθέτηση του στρατού αναφέρει ότι οι ενέργειες «δεν συνάδουν με τις αξίες του στρατού και τη συμπεριφορά που αναμένεται από τους στρατιώτες», επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πειθαρχικών μέτρων.

Το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σημειώνεται στο ίδιο χωριό όπου, λίγες ημέρες νωρίτερα, Ισραηλινός στρατιώτης καταγράφηκε να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή και αντιδράσεις από πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Σε εκείνη την περίπτωση, δύο στρατιώτες τιμωρήθηκαν με απομάκρυνση από μάχιμες θέσεις και κράτηση, ενώ η ηγεσία του στρατού έκανε λόγο για «ηθική αποτυχία».

Το Ντεμπέλ, μία από τις λίγες χριστιανικές κοινότητες στον νότιο Λίβανο, δεν είχε λάβει εντολή εκκένωσης, σε αντίθεση με γειτονικές περιοχές όπου κατοικούν κυρίως μουσουλμανικοί σιιτικοί πληθυσμοί.

Παράλληλα, λιβανέζικα και διεθνή μέσα κάνουν λόγο για ευρύτερες ζημιές πέρα από τα φωτοβολταϊκά, περιλαμβάνοντας υποδομές ύδρευσης, κατοικίες, το οδικό δίκτυο και καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, που αποτελούν βασικό πόρο για την τοπική οικονομία. Μία πρακτική την οποία ο ισραηλινός στρατός συνηθίζει να χρησιμοποιεί εναντίον των παλαιστίνιων σε χωριά της Δυτικής Όχθης.

Satellite images taken on April 16 reveal the massive scale of damage to the towns of al-Qozah and Beit Lif in south Lebanon, following the Israeli military’s ground invasion and sustained attacks on the south. pic.twitter.com/SjUGtPHcLz — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 27, 2026

Η υπόθεση εγείρει εκ νέου ζητήματα για τη διαχείριση στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κατοικημένες περιοχές και για την προστασία πολιτικών υποδομών, σε μια περίοδο που η ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει υψηλή λόγω των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ισραηλινού στρατού αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το εάν θα υπάρξουν κυρώσεις, αλλά και για το κατά πόσο θα επηρεάσουν την ήδη εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή, όπου κάθε νέο βίαιο περιστατικό των ισραηλινών ρίχνει περισσότερο «λάδι στη φωτιά», με αποτέλεσμα η όποια εύθραυστη έτσι και αλλιώς εκεχειρία να ακροβατεί.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, την Κυριακή 26/4. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν νόμιμη απάντηση στις «επίμονες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από το Ισραήλ από την πρώτη μέρα της συμφωνίας.