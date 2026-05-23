Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού παραμένει ο νότιος Λίβανος. Πιο συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκκενώσουν, χωρίς καθυστέρηση.

Μάλιστα, μέσω επείγουσας ειδοποίησης που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αβιτσάι Αντράε, απηύθυνε αυστηρή σύσταση στους πολίτες, περίπου δώδεκα χωριών, να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους.

Οι συγκεκριμένοι οικισμοί βρίσκονται στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν, με ορισμένους από αυτούς να τοποθετούνται στη βόρεια όχθη του ποταμού και άλλους στη νότια, με την ισραηλινή πλευρά να υπογραμμίζει ότι η απομάκρυνση κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των αμάχων εν όψει των στοχευμένων πληγμάτων κατά υποδομών της Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβαρύνει το ήδη εύθραυστο σκηνικό στην περιοχή, καθώς η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάσσουν καθημερινά κατηγορίες για συστηματική παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ στις 17 Απριλίου.