Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας–οργάνωσης συνδεόμενης με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ–σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή.

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού έπληξαν πάνω από 20 κοινότητες στον νότιο Λίβανο χθες. Ανάμεσά τους ήταν δύο ή τρία χωριά από τα οποία ο ισραηλινός στρατός είχε διατάξει νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.

Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον τη 17η Απριλίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, συνεχίζουν να είναι καθημερινές.

Το Ισραήλ «στοχοποίησε απευθείας, με δύο πλήγματα, δύο εγκαταστάσεις της Επιτροπής Υγείας» στην Καλαουίγια και στην Τεμπνίν, ανέφερε το υπουργείο Υγείας, καταγγέλλοντας τη «συνέχιση (…) των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου».

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν χθες «πάνω από 20 τρομοκρατικές υποδομές», συμπεριλαμβανομένων «κέντρων διοίκησης» και «αποθηκών όπλων».

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις, κυρίως με drones, εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί ξανά τις τελευταίες μέρες. Συνολικά, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έκτοτε έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη 2η Μαρτίου 2.846 άνθρωποι, ανάμεσά τους 108 διασώστες.

Κάνοντας λόγο περί όρων της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ διατείνεται πως διατηρεί το «δικαίωμα» να δρα στη λιβανική επικράτεια εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων «σε νόμιμη άμυνα». Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τον όρο αυτό.

Νέες συνομιλίες των κυβερνήσεων των δύο γειτονικών κρατών–τα οποία παραμένουν από τεχνική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948–προγραμματίζεται να διεξαχθούν στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τον διάλογο αυτό, άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση στη Βηρυτό πως «παραδίδεται» άνευ όρων.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP