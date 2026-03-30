Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ότι ένας κυανόκρανος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από έκρηξη βλήματος σε θέση της αποστολής στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στο χωριό Αντσίτ αλ-Κουσαΐρ, όταν βλήμα εξερράγη εντός εγκατάστασης της UNIFIL.

Η αποστολή διευκρίνισε ότι ο δεύτερος κυανόκρανος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ παραμένει άγνωστη η προέλευση του βλήματος.

«Δεν γνωρίζουμε από πού προήλθε το βλήμα. Έχουμε ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουμε όλες τις συνθήκες του περιστατικού», ανέφερε η UNIFIL, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες.