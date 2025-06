Τουλάχιστον δέκα ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν χθες Πέμπτη το βράδυ νότια προάστια της Βηρυτού, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε εγκαταστάσεις «αεροπορικής μονάδας» του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, αφού διέταξε τους άμαχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τη ζώνη.

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά που το Ισραήλ στοχοποίησε τον νότιο τομέα της λιβανικής πρωτεύουσας, προπύργιο της Χεζμπολάχ, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το σιιτικό κίνημα, στα τέλη Νοεμβρίου. Πρόκειται ωστόσο για τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς έκτοτε.

⚡️🇱🇧🇮🇱BREAKING:

On the eve of Eid, Israel launched around 15 drone strikes and 6 airstrikes on Beirut’s southern suburb in Lebanon.

Strikes are being reported till this moment. pic.twitter.com/3N8eTEz8N8

June 5, 2025