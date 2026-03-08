Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν Ιρανούς διοικητές νωρίς σήμερα το πρωί στη λιβανική πρωτεύουσα, επεκτείνοντας το εύρος της εκστρατείας τους στην καρδιά της Βηρυτού, έπειτα από πλήγματα τις προηγούμενες ημέρες που στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 400 ανθρώπους. Το πλήγμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ήταν το πρώτο μέσα στα όρια της πρωτεύουσας του Λιβάνου αφότου οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ επαναλήφθηκαν την περασμένη εβδομάδα και σημειώθηκε εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών των νότιων προαστίων της Βηρυτού και του νότιου και του ανατολικού Λιβάνου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε σημαντικούς διοικητές της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά δεν τους κατονόμασε.

«Στη διάρκεια της νύκτας, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, καθοδηγούμενο από ακριβείς πληροφορίες του στρατού, πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό, με στόχο πέντε διοικητές των σωμάτων Λιβάνου και Παλαιστίνης των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που συνεδρίαζαν σε ξενοδοχείο της Βηρυτού», ανακοίνωσε ο στρατός.

«Μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι τρεις σημαντικοί διοικητές της Δύναμης Κουντς», του κλάδου εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, «εξοντώθηκαν με το πλήγμα», πρόσθεσε ο στρατός.

Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πλήγμα, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών που έχει φθάσει τους 394 μέσα σε μια εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 83 παιδιά και 42 γυναίκες.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δεν αναφέρει χωριστά τους νεκρούς μεταξύ των αμάχων και του στρατιωτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 1.130 άνθρωποι έχουν εξάλλου τραυματιστεί από τα πλήγματα με στόχο την πρωτεύουσα και τα προάστιά της, καθώς και τον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

«Στοχοθετούνται άμαχοι, όχι στρατιωτικοί και στρατιωτικές εγκαταστάσεις», όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. «Στοχοθετούν σπίτια, διασώστες, τον τομέα της υγείας», συνέχισε προσθέτοντας ότι «οι σφαγές εντάθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες».

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων πως το Ισραήλ έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής περίπου 200 μαχητές της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει απολογισμό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο. Είναι οι πρώτοι νεκροί του ισραηλινού στρατού από την έναρξη του πολέμου.

Εξάλλου, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με σημερινό απολογισμό των λιβανικών αρχών.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 517.000 εκτοπισμένοι, από τους οποίους περισσότεροι από 117.000 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χανίν Σάγεντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο μεταξύ, δύο ισραηλινά πλήγματα είχαν σήμερα στόχο τον παλαιστινιακό καταυλισμό Άιν ελ-Χέλουε στο νότιο Λίβανο, τον μεγαλύτερο καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων του Λιβάνου, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters