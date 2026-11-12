Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ο σεΐχης Ναΐμ Κάσεμ, υποστήριξε ότι η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύει «μια ευκαιρία» για την οργάνωσή του.

«Σήμερα, έχουμε μια καλή ευκαιρία. Ο Τραμπ ηττήθηκε στις εκλογές… Έγινε σεισμός στην Αμερική. Εκείνος που αντιπαρατίθεται με το Ιράν, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Υεμένη, έχασε», δήλωσε σε ομιλία του με αφορμή την «Ημέρα του Μάρτυρα».

«Η ήττα του έχει επιπτώσεις που, κατά μία έννοια, είναι θετικές για εμάς», πρόσθεσε ο Ναΐμ Κασέμ στην ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε απευθείας σε υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, το «σχέδιο» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί ως έχει, και αυτό είναι ένα θετικό σημείο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέστη επίσης εκλογικό πλήγμα.

Η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από δύο πολέμους με το Ισραήλ: τον πρώτο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή Χαμάς και τον δεύτερο τον περασμένο Μάρτιο προκειμένου να στηρίξει το Ιράν στη σύγκρουσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Τότε το Ισραήλ είχε εξαπολύσει μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, με απολογισμό περισσότερους από 4.300 νεκρούς, καθώς και μια χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου εξακολουθεί να κατέχει μια μεγάλη περιοχή.

Ο ηγέτης της φιλο-ιρανικής οργάνωσης επανέλαβε ότι αρνείται τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ πριν από την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, την ώρα που η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στη Βηρυτό προς αυτήν την κατεύθυνση.