Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έκανε σαφή την πρόθεσή του να επιβάλει την κυριαρχία των επίσημων θεσμών σε ολόκληρη την επικράτεια, δίνοντας εντολή για την άμεση ανάπτυξη των τακτικών ενόπλων δυνάμεων του κράτους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη αποτελεί εδώ και χρόνια το παραδοσιακό προπύργιο της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί εκεί μια ιδιαιτέρως ισχυρή στρατιωτική και πολιτική παρουσία.

Με την κίνηση αυτή, η Βηρυτός επιχειρεί να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή κοινότητα ότι η κεντρική διοίκηση είναι αποφασισμένη να ανακτήσει τον έλεγχο της ασφάλειας και να εδραιώσει την κρατική εξουσία σε περιοχές που για μεγάλο διάστημα τελούσαν υπό την επιρροή αυτόνομων ένοπλων ομάδων.

Ο Αούν, ο οποίος υποδεχόταν στη Βηρυτό τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε «την αποφασιστικότητα του λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του, μέσω των ενόπλων δυνάμεών του», στα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις προετοιμασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπογράφηκε με το Ισραήλ υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Λίβανος και Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, υπέγραψαν την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον μια τριμερή συμφωνία-πλαίσιο στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως τη θεωρεί «άκυρη».