Σε μια ιδιαίτερα σοβαρή τοποθέτηση για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής προχώρησε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την πορεία των ειρηνευτικών διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως η πρόσφατη κλιμάκωση και η εντατικοποίηση των θανατηφόρων ισραηλινών πληγμάτων στο έδαφος του Λιβάνου λειτουργούν ανασταλτικά στις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την οριστική κατάπαυση του πυρός.

Καθώς αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει 21 άτομα και τραυματίσει 39 από χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, ο Αούν κατήγγειλε «μια επικίνδυνη και κατακριτέα κλιμάκωση» που έχει στοιχίσει τη ζωή σε «δεκάδες αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», τονίζει ανακοίνωση της προεδρίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, αυτές οι επιθέσεις «υπονομεύουν όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εδραίωση της εκεχειρίας και τον τερματισμό του πολέμου, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», οι οποίες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης την Τετάρτη με στόχο την επίτευξη παύσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.